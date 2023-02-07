Рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Понад 4300 людей загинули в Туреччині та Сирії в результаті потужного землетрусу 6 лютого.

Як повідомляє CNN, в Туреччині загинула щонайменше 2921 людина і понад 15800 отримали поранення. У сусідній Сирії загинула 1451 людина.

Рятувальні роботи тривають. У Туреччині оголосили семиденну жалобу.

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Землетрус в Туреччині та Сирії 6 лютого: що відомо

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім пішли десятки афтершоків.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року. Підземні поштовхи відчувалися також в Єгипті, Лівані та Іраку.

В результаті землетрусу обрушилося більше тисячі будівель, включаючи історичну фортеця Газіантеп, побудовану понад 2 200 років.

Вдень 6 лютого Туреччину сколихнув другий потужний землетрус.

До Міністерства закордонних справ вже надійшло 24 звернення про відсутність зв'язку з українськими громадянами, які проживають в районах Туреччини, де сталися землетруси. У зв'язку з цим для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві "гарячі лінії": +90 539 550 98 98 і +90 312 442 15 93.

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