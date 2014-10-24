"Айдар" підозрює в підпалі своїх машин одного з кандидатів у нардепи на Київщині

Про це ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Машини, на яких вивозили поранених із лінії фронту, зайнялися вночі за сотню кілометрів від зони АТО – у мирному Кагарлику.

"На цих машинах ми були в зоні АТО. Привозили їжу, вивозили з поля бою поранених", - кажуть "айдарівці".

Звинувачення бійці адресують генерал-майорові СБУ, нині кандидату в народні депутати по 93-му округу.

"Нам поступали дзвінки від кандидата в депутати Костянтина Бриля. Люди назвалися, що вони з його передвиборчої кампанії. Оскільки наші люди знаходяться в комісіях, почали нам пропонувати великі суми грошей. Ми відмовилися і побачили цей результат", - твердять вояки.

Бриля пов'язують із гучною справою по Дніпропетровську. Працюючи першим заступником керівника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, він нібито вимагав гроші у бізнесменів разом із Георгієм Ярошенком.

Під час розслідування справи встановили, що в період роботи протиправної схеми відбувалися їхні щоденні телефонні розмови. Та Бриль це заперечує.

Про іншу темну схему розказує колишній генеральний директор однієї з одеських фірм. Він згадує, як одіозний кандидат щомісяця збирав "данину".

"Ми домовилися, що він нам не заважатиме, а ми йому за це будемо платити гроші. Заважати в тому, що ми законно отримували ПДВ. Десь 800 тисяч на місяць ми мали сплатити", - каже підприємець.

Для декого знайомство з Брилем обернулося не просто фінансовими втратами. Одна жінка відсиділа 4 роки за участь у нав'язаній генералом схемі. Внаслідок якої теперішній кандидат заволодів маєтком у Пуща-Водиці під Києвом, а підставною особою та аферою на 36 мільйонів зацікавилися правоохоронці.

Тепер жертва готова боротися із кривдником, аби той щонайменше відбув таке точно покарання за ґратами, яке довелося відути їй.