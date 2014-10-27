У Волновасі через артобстріл призупинено роботу ОВК №60 - спостерігачі



Про це повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА з посиланням на спостерігачів спільної моніторингової кампанії донецької обласної організації «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА в Донецькій області.

«Близько однієї години тому в місті почався артилерійський обстріл. Наразі недалеко від будівлі, в якій знаходиться окружна комісія, чутно потужні вибухи. Через це члени комісії прийняли рішення призупинити приймання та обробку виборчої документації від дільничних комісій. Членів ДВК повідомили про небезпеку», - повідомив спостерігач КВУ та ОПОРИ в окрузі №60.

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При цьому він зауважив, що члени ОВК не залишають приміщення комісії та готові поновити роботу після закінчення бойових дій.

За словами спостерігача, військові, які забезпечують охорону комісії, повідомили, що бій йде за один квартал від місця знаходження ОВК №60.