Експерт назвав причини провалу протестів Саакашвілі в Україні

Аналітик переконаний, що екс-президент Грузії - лідер-індивідуаліст, а не колективний менеджер.

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі має у своєму образі риси справжнього вождя, однак себе він позиціонує як єдино значущу персону.

Такий ватажок не зможе керувати українським протестним рухом. Про це заявив економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін на чаті в "Главреді".

"Саакашвілі, на мій погляд, не зміг об'єднати якомога більше сил та офіційної опозиції режиму, і польової опозиції, тому що він все-таки лідер-індивідуаліст, а не колективний менеджер-організатор. У його зовнішності дуже багато рис вождя. Звісно, що в Україні не може на чолі сил проти тиранії стояти вождь, який позиціонує себе як єдиного спасителя", - зазначив спікер.

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Соскін переконаний, важливу роль зіграв той факт, що Саакашвілі – громадянин Грузії, тобто чужий українській національній сутності.

Експерт наголосив, що протести грузинського екс-політика все ж мали певний успіх і результати.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники заборонили Міхеїлу Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року.