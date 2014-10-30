Поблизу Тореза помічена колона з 8 танків і 7 БТРів бойовиків
16:16, 30 жовтня 2014Політика
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Вдень в районі міста Торез Донецької області пройшла колона бронетехніки бойовиків.
REUTERS
Про це повідомляє сайт informator.lg.ua з посиланням на очевидця. Колона рухалася по трасі Н21 в бік міста Донецька, і налічувала 7 БТРів і 8 танків.
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Нагадаємо, вранці 28 жовтня з Антрациту у бік Красного Луча пройшла колона військової техніки. У колоні було 13 танків і 1 БТР. Техніка йшла під російськими прапорами.
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