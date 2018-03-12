ЄС запускає інформаційну кампанію, присвячену співробітництву з Україною

Віце-президент Єврокомісії наголосила на важливості незалежного антикорупційного суду для українського бізнесу та реформ.

Європейський Союз започатковує велику комунікаційну кампанію "Прямуємо разом", яка буде присвячена співпраці України та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні повідомила на спільному з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом брифінгу у Києві.

"Ми обговорили з прем'єр-міністром, і він повністю погодився з тим, що Антикорупційний суд має бути повністю незалежним відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Це надзвичайно важливо для бізнес-середовища, для інвестиційного клімату, і це дуже важливо для продовження приватизації, а також реформ в енергетичній сфері, для земельної реформи", - сказала Могеріні.

За її словами, все це дозволить відкрити величезний потенціал України. "І ми також сподіваємося, що свою дуже важливу роль у сфері боротьби з корупцією також продовжуватимуть відігравати організації громадянського суспільства. Щодо всієї цієї роботи та впровадження Угоди про асоціацію дуже рада оголосити про те, що сьогодні ми започаткуємо велику комунікаційну кампанію, яка називається "Прямуємо разом", яка буде присвяченена співпраці між Україною та ЄС", - сказала Могеріні.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, мета всеукраїнської комунікаційної кампанії «Moving Forward Together / Прямуємо разом» - підвищити обізнаність українців про переваги та можливості співпраці України та Євросоюзу.

Кампанія включає пріоритетні теми для ЄС в Україні: глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відновлення сходу і децентралізацію. Також кампанія висвітлює основні програми та ініціативи ЄС, серед яких «Горизонт 2020», «EU4Business», «Креативна Європа», щоб поінформувати про підтримку інновацій, малого і середнього бізнесу та розвитку культури в Україні.

«Moving Forward Together / Прямуємо разом» розпочнеться 12 березня на національному телебаченні, після чого детальна інформація про проекти та програми Євросоюзу буде поширена у ЗМІ, а також через зовнішню рекламу.

Гасло кампанії «Moving Forward Together / Прямуємо разом» відображає позитивне партнерство між Україною і ЄС та їхню спільну мету», − пояснив керівник і креативний директор проекту ЄС «Комунікація Європи в Україні» Майкл Чемберлен.



Marina Vogel, Сегодня 10:55

Раніше Федеріка Могеріні в інтерв'ю УНІАН розповідала, що нова комунікаційна кампанія «Просуваючись разом вперед», яку вона планувала представити в Києві, присвячена Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.