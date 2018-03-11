Могеріні в Києві представить нову комунікаційну кампанію «Прямуємо разом»

Кампанія буде присвячена Угоді про асоціацію.

Віце-президент Європейської комісії – високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні під час робочого візиту в Україну, який відбудеться 11-12 березня, має намір представити нову комунікаційну кампанію «Прямуємо разом », яка присвячена Угоді про асоціацію.

Про це вона повідомила в інтерв’ю агентству УНІАН.

«Поки я перебуватиму в Києві, я розпочну нову комунікаційну кампанію під назвою «Moving Forward Together» («Прямуємо разом»), мета якої - показати, що означає наша Угода про асоціацію для українців, і чому це наше пріоритетне завдання. Люди повинні знати, що про наші взаємини поширюють фейкову інформацію, але ми також повинні діяти і діємо на випередження, щоб у людей був доступ, в першу чергу, до фактів», - наголосила Могеріні.

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За її словами, повідомляти про фейкову інформацію є частиною роботи Оперативної робочої групи ЄС зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force). «Реальність така, що Євросоюзу необхідно краще інформувати не тільки громадян в своїх країнах, а й за межами своїх кордонів, що це таке і чим ця група займається. Наведу на прикладі України: український народ і наші громадяни повинні знати про роботу, яку ми проводимо спільно для підтримки реформ, про створення можливостей для молоді, зростання бізнесу, підтримки прав людини та основних свобод і, звичайно ж, про прихильність ЄС незалежності і територіальній цілісності вашої країни», - пояснила високий представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні 11-12 березня відвідає Україну з робочим візитом.

В рамках візиту Могеріні зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

"Візит здійснюється у важливий момент для проведення ключових реформ, пов'язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, і буде можливістю підтвердити довготривалу прихильність Європейського Союзу українському народу та його прагненню будувати міцнішу Україну», - зауважили у прес-службі ЄС.