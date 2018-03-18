Акція на Майдані: Саакашвілі вийшов на гучний зв'язок (відео)
Під час проведення акції за "відставку" президента України Петра Порошенка на Майдані на зв'язок вийшов лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в Амстердамі.
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"Вітаю вас, Києве!.. Ми повернули Майдан, ми повернемо собі і Крим. Сьогодні той день, коли ми ще раз говоримо: путінська система в Україні не пройде... Ми повинні перейти до акцій прямої дії, акцій народного гніву... Друге: Ми повинні зробити народні праймеріз", - сказав Саакашвілі. На цьому зв'язок перервався.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності проходить акція, організована партією "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, учасники якої вимагають "відставки" президента України Петра Порошенка.
Також прихильники Саакашвілі демонтували інсталяцію, присвячену історії Криму.