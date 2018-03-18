Акція на Майдані: Саакашвілі вийшов на гучний зв'язок (відео)

Саакашвілі каже, що його прихильники повинні перейти "до акцій прямої дії".

Під час проведення акції за "відставку" президента України Петра Порошенка на Майдані на зв'язок вийшов лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в Амстердамі.

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"Вітаю вас, Києве!.. Ми повернули Майдан, ми повернемо собі і Крим. Сьогодні той день, коли ми ще раз говоримо: путінська система в Україні не пройде... Ми повинні перейти до акцій прямої дії, акцій народного гніву... Друге: Ми повинні зробити народні праймеріз", - сказав Саакашвілі. На цьому зв'язок перервався.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності проходить акція, організована партією "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, учасники якої вимагають "відставки" президента України Петра Порошенка.

Також прихильники Саакашвілі демонтували інсталяцію, присвячену історії Криму.