Протоколи з "мокрими" печатками в ЦВК досі не привезли дві ОВК

Як передає кореспондент УНІАН, станом на цю годину, оригінали протоколів до ЦВК не привезла ОВК № 59 (Донецька область) та ОВК № 137 (Одеська область).

За словами голови ОВК № 22, зволікання окружкому з поданням протоколів з "мокрими" печатками пов'язане з тим, що відбувались судові справи, які наразі вирішились на користь комісії.

Таким чином, станом на цю годину ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від 196 зі 198 ОВК.

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Як повідомляв УНІАН, роботу окружної виборчої комісії № 59 (Донецька область) було заблоковано. Зазначений окружком, не ввів до інформаційно-аналітичної системи "Вибори" відомості про підсумки голосування за партійними списками на парламентських виборах з 18 дільниць та за кандидатів-мажоритарників - з 19 дільниць. У свою чергу, як повідомив журналістам прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, орієнтовно о 12.00 4 листопада очікувалось підписання оригіналів протоколів 137-ї ОВК (Одеська область). "Вирішується питання щодо їхнього транспортування до Києва, до ЦВК", - сказав він.