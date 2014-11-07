Від ЦВК вимагають реакції на події в 59-му окрузі: "більше тижня триває терор"

"Якщо зараз ми дозволимо вкрасти в українців право на голос хоча б в одному окрузі, то як нам довіряти результатам на інших округах?", - про це йдеться у відкритому листі кандидата в народні депутати України по 59 одномандатному виборчому округу В. Манько Президентові України Петру Порошенку та Голові та членам Центральної Виборчої Комісії України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Вже більше тижня триває справжній терор на 59-му виборчому окрузі в Донецькій області. Міліція не допускає до комісії спостерігачів. Підрахунок останніх бюлетенів і запровадження протоколів в систему "вибори" відбувається під дулами автоматів (в буквальному сенсі). До будівлі ОВК №59 постійно під'їжджають колони військової техніки. Ті члени ОВК, які все ще намагаються проводити процедуру підрахунку законно, піддаються загрозам озброєних міліціонерів", - пише він.

За його словами, люди в камуфляжі б'ють і виганяють законних членів ОВК. "Коробки з бюлетенями давно розкриті, зірвані пломби, процедура повністю порушена. Докази того, що відбувається зафіксовані на відео. Я, Валентин Манько, як кандидат у народні депутати, вважаю такі речі неприйнятними і вимагаю негайної реакції членів ЦВК і керівництва правоохоронних органів на зазначені факти. Адже якщо зараз ми дозволимо вкрасти в українців право на голос хоча б в одному окрузі, то як нам довіряти результатам на інших округах", - пише Манько.