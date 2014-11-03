Мер Курахова, який перемагає на виборах по 59 округу, "засвітився" на мітингу сепаратистів

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Лівий Берег, на відео Сергій Сажко знаходиться в кадрі з самого початку відеоролика - праворуч від жінки з мегафоном ( чоловік у блакитній картатій сорочці). Беспалов з'являється приблизно на 1 хвилині 10 секунді (чоловік у сірій кофті і окулярах на лобі).

Згідно з даними сайту ЦВК, 59-й виборчий округ залишається єдиним округом, на якому все ще не пораховано 100% бюлетенів. Станом на 3 листопада підраховано 76.57% голосів у цьому окрузі. З результатом 29.95% лідирує Сергій Сажко.

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Між тим, як заявляв Дмитро Ярош, на 59-му окрузі намагаються забрати перемогу в одного з бойових командирів "Правого сектора" Валентина Манько.