В Херсоні судитимуть керівника місцевої Самооборони

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Лошкарьов, йому інкримінують невиконання законних вимог працівників міліції. Покарання, яке йому загрожує, - позбавлення волі строком до 15 діб.

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Лошкарьов постане перед судом за те, що відмовився залишати зал, в якому засідала окружна виборча комісія №182. Події відбувалися 30 жовтня, під час засідання ОВК відбулася сутичка, в результаті якої міліція зажадала, щоб Лошкарьов залишив приміщення. Він відмовився, після чого був примусово виведений.

«У постанові ОВК, через яку все сталося, було зазначено "позбавити права бути присутніми на засіданні". Постанова була незаконною, я відмовився її виконувати, після чого запропонував міліції, якщо вони вважають, звичайно, документ законним, вивести мене примусово. Зараз вони стверджують, що це "злісна непокора працівникам міліції", хоча закон досить чітко визначає поняття "злісної непокори", - прокоментував подію Денис Лошкарьов.

У той же вечір керівник херсонської Самооборони звернувся з позовом до Комсомольського суду міста Херсона з вимогою визнати виведення його із залу засідання незаконним, але суддя залишив постанову ОВК чинною.