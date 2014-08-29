Туреччина пообіцяла перевірити, чому її судна й літаки відвідують окупований Крим

Про це він повідомив Крым.Реалии.

За інформацією Джемілєва, перебуваючи в Туреччині на церемонії інавгурації президента, у четвер 28 серпня, йому вдалося зустрітися з представниками турецького уряду.

«Я обговорював питання того, що турецькі літаки, як і раніше, сідають в Сімферополі. Хоча це заборонено у зв'язку російською окупацією. Українська влада не давала на це дозволу. Мені сказали профільні чиновники, що за документами це турецьке авіасполучення значиться як «Анапа - Стамбул». Мені пообіцяли перевірити, чи справді ці літаки сідають в Сімферополі», - розповів він.

Крім того, Джемілєв звернув увагу представників турецької влади на те, що в кримські порти, як і раніше, заходять турецькі судна.

Читайте також"Перший міжнародний" авіарейс Стамбул-Сімферополь прилетів з російської Анапи«Я назвав кілька турецьких кораблів, які останнім часом заходили у кримські порти. Але мені сказали, що вони давно продані росіянам і відповідальності за них Туреччина не несе. Виявляється, на цих суднах не поміняли маркування, вони продовжують ходити як турецькі. Так мені повідомили», - сказав він.

Нагадаємо, у четвер 28 серпня, Мустафа Джемілєв представляв українську делегацію на церемонії інавгурації президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в Анкарі. Спочатку очолювати її мав президент України Петро Порошенко. Однак він змушений був скасувати свою участь через загострення ситуації на Донбасі. У зв'язку з цим повноваження представляти Україну на церемонії Порошенко передав Джемілєву.