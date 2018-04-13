ГПУ обіцяє "дуже швидко" підготувати документи для екстрадиції керівника антимайданівських "тітушок"

Чоловік підозрюється в організації діяльності "тітушок", а також проходить і по інших епізодах справи про злочини під час Майдану, зокрема, щодо організації вибухів та інших протиправних дій.

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко не виключає направлення наступного тижня до Франції пакету документів для екстрадиції одного з головних організаторів "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "112 Україна".

Лисенко зазначив, що згідно з інформацією від французьких колег, Саркісяна було затримано під час перевірки документів. "Спрацювала система пошуку Інтерполу. Ми подавали запит у Інтерпол стосовно цієї людини", - сказав він і додав, що французькі колеги затримали чоловіка і повідомили про це Україну.

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"Маю запевнити, що Генеральна прокуратура не буде зволікати і дуже швидко підготує пакет документів для екстрадиції Саркісяна в Україну. Після їх отримання Франція має право провести екстрадиційну перевірку", - пояснив речник ГПУ і висловив думку, що французи також з цими процедурами не зволікатимуть.

Лисенко нагадав, що Саркісян підозрюється в організації "тітушок" під час Майдану. "Ще також є епідози, в яких він також підозрюється. Це організація вибухів та інших протиправних дій, які були спрямовані на організацію небезпечних заходів для наших громадян", - повідомив він.

Так, наголосив речник, очікується, що найближчим часом ця людина після відповідних процедур буде доправлена до України і щодо неї буде проведено слідчі дії.

На уточнення, чи французькі колеги мають правові підстави і надалі утримувати Саркісяна під вартою, Лисенко зазначив, що вони мають підстави на це до 19 травня. "Він має виконувати усі судові приписи, які щодо нього застосовані. Ми не будемо чекати до 19 травня. Найближчими днями, може навіть наступного тижня, цей пакет документів для екстрадиції буде доправлений до Франції", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Франції затримано одного з головних організаторів "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна.

Депутат зазначив, що "прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідних для видачі Армена Саркісяна Україні". Геращенко також розмістив схему, яка вказує нібито на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

У цій схемі Саркісян показаний як організатор "тітушок" і пов'язаний з умовно засудженим за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним.