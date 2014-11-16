Прикордонники зафіксували повітряну розвідку РФ в Донецькій та Херсонській областях

Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби. «ЗС РФ продовжується використання БПЛА для веденняповітряної розвідки. Так, вчора ввечері були зафіксовані 1 БПЛА над н. п. Сартана (Донецька обл.), який рухався в напрямку «Маріуполь - Павлопіль» на висоті до 1 км, і ще 1 безпілотник в напрямку відділу прикордонної служби «Червоний Чабан», а саме над н. п. Ставки і Первоконстантиновка (Херсонська область) на висоті до 3 км», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія проводить повітряну розвідку поблизу Маріуполя

В цілому, за даними відомства, ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою. Продовжується переміщення і концентрація угрупувань російських військ і бойовиків. Найбільша активність російських найманців зафіксована на Донецькому, Луганському та Дебальцевському напрямках, інформують у прикордонній службі.