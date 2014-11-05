Російський безпілотник коригував артудар по переправі через Донець - РНБО

Терористи після повітряної розвідки завдали артилерійських ударів по понтонно-мостовій переправі через річку Сіверський Донець біля с. Нижнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. «Після вильоту російського безпілотника терористи завдали артилерійських ударів по м.Попасна, понтонно-мостовій переправі через р. Сіверський Донець біля с. Нижнє», - зазначив Лисенко. Читайте такожБойовики з "Градів" обстріляли Чорнухине під час візиту членів ЛугОДАТакож сьогодні російсько-терористичні війська обстріляли з танків та мінометів села Павлопіль, Талаківку та Гнутове на південному напрямку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter