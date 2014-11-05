Російський безпілотник коригував артудар по переправі через Донець - РНБО
14:06, 05 листопада 2014Політика
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Терористи після повітряної розвідки завдали артилерійських ударів по понтонно-мостовій переправі через річку Сіверський Донець біля с. Нижнє.
Росія продовжує вести повітряну розвідку / facebook.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Після вильоту російського безпілотника терористи завдали артилерійських ударів по м.Попасна, понтонно-мостовій переправі через р. Сіверський Донець біля с. Нижнє», - зазначив Лисенко.
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