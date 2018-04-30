США вже поставили Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin - ЗМІ

Офіційний представник Держдепу підтвердив інформацію про Javelin у відповідь на запит журналістів.

У США, за інформацією ЗМІ, підтвердили поставку до України протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на інформацію Держдепартаменту США.

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"Вони вже були доставлені", - підтвердив офіційний представник Держдепу на запит видання про поставки Javelin Україні. Інших деталей наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.

30 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заборонив публічно говорити американським посадовцям про схвалення ним продажу Україні протиракетних комплексів Javelin та ракет до них.