Савченко і Рубан відмовляються давати свідчення - СБУ

Наразі здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко.

Підозрювані в плануванні захоплення влади Володимир Рубан та Надія Савченко, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. "Наразі слідством серед іншого призначено та проводиться тринадцять експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійна судово-психологічна експертиза щодо перевірки правдивості показань Надії Савченко", - йдеться у повідомленні.

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Проведено допити свідків, які повідомили важливі фактичні дані про обставини, що є предметом дослідження у даному провадженні. Здійснюється огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко, перевіряється причетність до вказаних вище злочинів інших осіб.

Раніше стало відомо, що допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення держаної влади нардепа Надії Савченко перенесли на 17 квітня.