"Бахає зі сходу": жителі Маріуполя повідомляють про гучну канонаду, як у 2014 році

Стурбовані жителі прифронтового міста в соцмережах пишуть, що це нагадує їм 2014 рік.

Лівобережний район та мікрорайон "Східний" Маріуполя сьогодні ввечері здригається від потужних вибухів. Читайте такожУ зоні АТО на Луганщині зникли 4 цивільні особи: поліція розпочала пошуки Як повідомляє сайт міста Маріуполя, чути гучну канонаду. Стурбовані маріупольці в соцмережах пишуть, що це нагадує їм 2014 рік. "Щось можливо бахає зі сходу". "Лівий. Голосно", - пишуть маріупольці. За інформацією прес-центр штабу АТО, станом на 18:00 зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter