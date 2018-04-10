"Бахає зі сходу": жителі Маріуполя повідомляють про гучну канонаду, як у 2014 році
21:37, 10 квітня 2018Війна
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Стурбовані жителі прифронтового міста в соцмережах пишуть, що це нагадує їм 2014 рік.
За інформацією в соцмережах, Маріуполь здригається від потужних вибухів / фото Begemot.media
Лівобережний район та мікрорайон "Східний" Маріуполя сьогодні ввечері здригається від потужних вибухів.
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Як повідомляє сайт міста Маріуполя, чути гучну канонаду. Стурбовані маріупольці в соцмережах пишуть, що це нагадує їм 2014 рік.
"Щось можливо бахає зі сходу". "Лівий. Голосно", - пишуть маріупольці.
За інформацією прес-центр штабу АТО, станом на 18:00 зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів.
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