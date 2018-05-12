Волкер анонсував свій візит на Донбас наступного тижня

09:52, 12 травня 2018
Політика
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Курт Волкер анонсував свій візит на Донбас / фото УНІАН

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Наступного тижня я прямую до східної України, щоб побачити ситуацію на місцях та дізнатись більше про гуманітарну кризу на Донбасі", - написав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Волкер заявляв, що планує відвідати Донбас наприкінці квітня-початку травня.

«Я хочу відвідати східну частину країни, щоб побачити зону конфлікту з українського боку. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві, але до того, дуже хотілося би почути відповідь від Росії, щоб зрозуміти, про що ми можемо говорити», - заявив Волкер.

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Теги: #Донбас#Курт Волкер