Волкер анонсував свій візит на Донбас наступного тижня

Він хоче більше дізнатися про гуманітарну кризу та ситуацію на Донбасі.

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Наступного тижня я прямую до східної України, щоб побачити ситуацію на місцях та дізнатись більше про гуманітарну кризу на Донбасі", - написав Волкер.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 11, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше Волкер заявляв, що планує відвідати Донбас наприкінці квітня-початку травня.

«Я хочу відвідати східну частину країни, щоб побачити зону конфлікту з українського боку. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві, але до того, дуже хотілося би почути відповідь від Росії, щоб зрозуміти, про що ми можемо говорити», - заявив Волкер.