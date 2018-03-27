"Світ турбується": Волкер анонсував свій візит на Донбас

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, посол Курт Волкер має намір відвідати схід України наприкінці квітня – на початку травня.

Читайте такожВинувата Росія: представник США в ОБСЄ назвав причини конфлікту на Донбасі

Про це повідомив «5-й канал», де було показано фрагменти спілкування дипломата з журналістами «Голосу Америки».

«Я хочу відвідати східну частину країни, щоб побачити зону конфлікту з українського боку. Хочу зустрітися з українськими колегами в Києві, але до того, дуже хотілося би почути відповідь від Росії, щоб зрозуміти, про що ми можемо говорити», - заявив Волкер.

За його словами, «у будь-якому випадку дуже важливо тримати увагу на цьому конфлікті, тому що там досі відбувається гаряча фаза війни, люди досі воюють, помирають, віддають свої життя, несуть втрати, населення перебуває під величезним ризиком відключення води, тепла, зараження середовища».

«Це жахливо для людей, і думаю люди, які там проживають, мають знати, що світ це бачить і хвилюється про них», - додав спецпредставник Державного департаменту США.