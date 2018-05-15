У ЄС відреагували на відкриття окупантами Керченського мосту

В Євросоюзі наголосили, що Крим залишається територією України, незважаючи на побудову мосту.

Незаконне спорудження Російською Федерацією Керченського мосту становить ще одне порушення суверенітету України.

Про це йдеться у заяві речника Європейського Союзу Майї Косьянчич щодо відкриття мосту через Керченську протоку.

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"Російська Федерація побудувала Керченський міст до Кримського півострова без згоди України. Це становить ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії", - наголошується в заяві.

В ЄС також заявляють, що спорудження мосту спрямоване на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова з Росією та його ізоляцію від України, частиною якої він залишається. Крім того, міст обмежує проходження суден через Керченську протоку до українських портів в Азовському морі.

"Європейський Союз продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією та не визнає це порушення міжнародного права", - підсумовується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

Сьогодні, 15 травня, Путін відкрив міст.

Прокуратура АРК перевіряє ряд європейських компаній на предмет постачання ними обладнання для незаконного будівництва Росією мосту на тимчасово окуповану територію Криму.