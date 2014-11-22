З Луганщини вже надходять фальшиві гривні - активіст

Про це він написав насвоїй сторінці у Фейсбук

"Інформація "Правої Справи" про те, що бойовики під керівництвом російських кураторів будуть налагоджувати друк фальшивої гривні з метою, що ці фальшивки потраплять на територію України, підтвердилася", - написав він.

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За його словами, міліція Нової Каховки вилучила у місцевого бізнесмена тридцять шість тисяч фальшивих гривень, які той приніс в банк.

"Чоловік пояснив, що фальшивками з ним розрахувалися за реалізовані овочі. А сліди покупців ведуть на Луганщину", - зазначив Снєгирьов.