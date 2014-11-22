З Луганщини вже надходять фальшиві гривні - активіст
00:37, 22 листопада 2014Політика
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Лідер Громадського об'днання "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що інформація про масовий друк терористами фальшивих гривень на Луганщині підтвердилась
Інформація про масовий друк терористами фальшивих гривень на Луганщині підтвердилась
Про це він написав насвоїй сторінці у Фейсбук
"Інформація "Правої Справи" про те, що бойовики під керівництвом російських кураторів будуть налагоджувати друк фальшивої гривні з метою, що ці фальшивки потраплять на територію України, підтвердилася", - написав він.
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За його словами, міліція Нової Каховки вилучила у місцевого бізнесмена тридцять шість тисяч фальшивих гривень, які той приніс в банк.
"Чоловік пояснив, що фальшивками з ним розрахувалися за реалізовані овочі. А сліди покупців ведуть на Луганщину", - зазначив Снєгирьов.
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