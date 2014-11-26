У Польщі розгорівся скандал через фальсифікацію виборів

Про це Качинський заявив в ефірі Radio Maryja.

"Вибори були сфальсифіковані, треба лише з’ясувати, у яких масштабах і хто безпосередньо за це відповідає, бо того, хто отримав найбільшу вигоду, видно неозброєним оком", - сказав він.

Згідно з оприлюдненими цього тижня результатів виборів, PiS набрала на 0,5% більше голосів виборців, ніж її головний конкурент - партія влади "Громадянська платформа" (РО), тоді як екзит-поли показували перевагу в 4%.

За словами Качинського, Польща припиняє бути демократичною державою. "Мала місце ситуація, де був змінений державний устрій. Країна, яка фальсифікує вибори, не є демократичною. Це дорога на Схід", - сказав він і задекларував намір провести 13 грудня маніфестацію.

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Раніше через проблеми з підрахунком голосів, через що результати були оприлюднені значно пізніше, ніж зазвичай, у відставку подали всі члени Центральної виборчої комісії Польщі. Вони пояснювали проблеми збоєм у роботі нової системи підрахунку голосів.

Раніше президент Польщі Броніслав Коморовський і голова уряду Ева Копач розкритикували Качинського, який поставив під сумнів чесність підрахунку голосів, але прямо не говорив про фальсифікації.

"Це спроба нищення фундаментів демократії", - говорила Копач, відзначаючи, що такі звинувачення служать лише партійним інтересам.

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Коморовський назвав шкідливою таку діяльність і порадив Качинському у випадку сумнівів щодо чесності виборів подавати в суд.

Згідно з оприлюдненим на замовлення польського телеканалу TVN24 опитуванням, більшість поляків вважають, що останні вибори відбулися чесно: про це сказали 62% з 1004 опитаних у рамках дослідження компанії Millward Brown. У фальсифікацію виборів вірять 25% респондентів.

PiS вимагає проведення повторних виборів, а серед порушень називає велику кількість неврахованих голосів виборців.