Росія не пустила до Кольченка українського консула

00:43, 02 червня 2018
Політика
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Росія відмовила ще раз Кольченко / wikipedia.org

Про це повідомила прес-секретар міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в Twitter.

"Ще раз РФ відмовила у зустрічі консула з О. Кольченко, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремося далі", - написала Беца.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Сенцов тримає голодування вже 18-й день.

Раніше Кольченко написав йому листа, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на підтримуючу терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

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