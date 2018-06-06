Суд над Януковичем допитує свідка захисту – екс-військового ВМС України

Допит відбувається за допомогою відеоконференцзв’язку з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Сьогодні Оболонський районний суд Києва під час розгляду справи щодо звинувачення екс-президента Віктора Януковича у державній зраді допитує свідка захисту Андрія Рапопорта, який на початку 2014 року служив у Військово-морських силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, свідка допитують за допомогою відеоконференцзв’язку з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

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На даний час свідок поки що нічого не повідомив про обставини державної зради Януковича.

Він переважно розповідає про ситуацію в Криму наприкінці лютого 2014 року. Зокрема, що Крим не підтримав Революції гідності, а в Севастополі посилилися проросійські настрої.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня суд у справі Януковича перейшов до стадії дебатів, однак повернувся для допиту раніше заявлених захистом свідків.

На 5-8 червня в Оболонському райсуді Києва заплановано допити свідків сторони захисту. Однак вчора адвокати екс-президента не забезпечили явку до суду жодного свідка й заявили про тиск на суд з боку Генеральної прокуратури України.

Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.