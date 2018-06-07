У РФ пригрозили кримінальною справою актору, який запропонував віддати Україні Кримський міст

11:07, 07 червня 2018
Політика
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Єфремова можуть притягнути до кримінальної відповідальності / фото УНІАН

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Про це заявив член комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає "РБК".

«Кримський міст — це території Росії, фактично Єфремов закликає до порушення територіальної цілісності», - підкреслив російський чиновник.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю запропонував віддати Україні Кримський міст і поставляти безкоштовний газ в обмін на Крим.

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Теги: #Крим#Керченський міст