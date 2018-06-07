У РФ пригрозили кримінальною справою актору, який запропонував віддати Україні Кримський міст

Російський актор Михайло Єфремов запропонував віддати Україні Кримський міст і поставляти безкоштовний газ в обмін на Крим.

Російського актора Михайла Єфремова можуть притягнути до кримінальної відповідальності за пропозицію віддати Україні Кримський міст. Читайте такожУкраїнські фірми допомагали окупантам будувати Кримський міст – постпред Порошенка Про це заявив член комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає "РБК". «Кримський міст — це території Росії, фактично Єфремов закликає до порушення територіальної цілісності», - підкреслив російський чиновник. Як повідомляв УНІАН, російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю запропонував віддати Україні Кримський міст і поставляти безкоштовний газ в обмін на Крим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter