"Хай гроші беруть за проїзд": російський актор запропонував "розплатитися" з Україною за Крим Керченським мостом

"Ми знаємо тепер, як з Україною помиритися. Треба їм цей міст віддати. І все. Нехай вони беруть гроші за проїзд", - заявив Єфремов.

Російський актор Михайло Єфремов, відомий своїми п'яними витівками, назвав дві умови, які, на його думку, допоможуть переконати Україну відмовитися від анексованого Криму.

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Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю.

"Ми знаємо тепер, як з Україною помиритися. Треба їм цей міст віддати. І все. Нехай вони беруть гроші за проїзд. І вони щасливі будуть. І може бути, Крим пробачать", - заявив актор.

Також він запропонував "розплатитися" з Україною безкоштовним газом.

"Мені здається, що якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - сказав Єфремов, додавши, що це неможливо, тому що росіянам не сподобається, що Україна буде продавати "безкоштовний газ".

Як повідомляв УНІАН, Володимир Путін розповів про умови повернення Криму Україні. Російський президент у черговий раз озвучив тези про неконституційний переворот в Україні, про захист російськомовного населення і своїх військових об'єктів у Криму.