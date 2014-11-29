Путіну багато хто радить наступати на Україну з першими морозами - експерт

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV, коментуючи поширену деякими ЗМІ інформацію, щодо нібито погроз наступом від Путіна українському президенту Петру Порошенку.

"Я не думаю, що Путін та людина, яка буде в розмові з Порошенком, яка записується і може бути в прямому ефірі передана, погрожувати йому і взагалі комусь. Не для того він був професіоналом у відомій справі, щоб так підставлятися. Більше того, для того, щоб лякати є інші люди, які можуть лякати чи передавати меседжі.

В даному випадку, що такий меседж міг бути, я в це готовий повірити, звичайно, що навколо подібних фактів є велика інформаційна завіса, але те, що зараз у Кремлі є "яструби", які вважають, що нині треба наступати на Україну, причому наступати треба тоді, коли почнуться перші морози, - такі люди є", - сказав політичний експерт.

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Андрій Окара радить спостерігати і аналізувати за ситуацією у Молдові, і бути напоготові.

"Більше того, зважайте на те, що нині відбувається у Молдові, тому що деякі стратеги вважають, якщо в Молдові почнеться щось типу Майдану, то тоді це означатиме, що буде загроза для Придністров'я, так, принаймні, деякі люди у Москві вважають. А якщо буде загроза Придністро'ю, то це означатиме, що Росія зможе прийти на допомогу "братському придністровському народу" з Криму через Одесу. А відповідно де Одеса, там і Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь і оцей чудовий "міст через Керч по землі", - зауважив він.