Голодомор визнано геноцидом вже у 12 американських штатах

Станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом вже у 12 штатах.

Штат Огайо приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Губернатор штату Джон Касіч та Віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію.

Про це повідомило посольство України в США. Станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом вже у 12 штатах.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня на розгляд Палати представників Конгресу США було внесено проект резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу.

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Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій на чолі зі співголовами групи дружби з Україною у Палаті представників Конгресу Сандером Левіним, Марсі Каптур, Браяном Фітцпатриком та Енді Гаррісом представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату у березні цього року. В документі зазначається, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, котра була спрямована проти українського народу і була геноцидом. Так, зокрема, до постановної частини документа включено визнання висновків Урядової комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що «Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців».