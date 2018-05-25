Штат Міссурі визнав Голодомор геноцидом проти українців

Губернатор штату Міссурі оголосив 2018 рік роком пам'яті про український геноцид.

Губернатор штату Міссурі Ерік Гретенс заявив про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це Посольство України у США повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

"Губернатор штату Ерік Гретенс видав відповідну прокламацію", - повідомили українські дипломати.

"Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у 11-ти американських штатах.

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Також посольство опублікувало копію прокламації губернатора. В ній сказано, що в рамках глобальної акції "Україна пам'ятає - світ визнає" важливо, аби "український геноцид - Голодомор 1932-33 років офіційно був визнаний світовою спільнотою як трагічний та мерзенний злочин проти людяності для того, щоб запобігти виникненню подібних трагедій у майбутньому".

"З цієї причини Ерік Р. Гретенс, губернатор штату Міссурі, цим документом проголошую 2018 рік роком пам'яті українського геноциду", - йдеться в прокламації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голодомор в Україні геноцидом визнали у 10 штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.

7 лютого посол України в США Валерій Чалий закликав Палату представників США на поточній сесії Конгресу визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.