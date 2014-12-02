Міністри-іноземці не запитували, скільки їм платитимуть

Про це самі міністри заявили на брифінгу після затвердження їх на посади, пише Українська правда.

За словами міністра економіки Айвараса Абромавічуса, особисто він заробив достатньо грошей, пропрацювавши тривалий час на посаді інвестиційного менеджера.

"За 18 років успішної інвестиційної діяльності я заробив достатньо і не потребую коштів. Тому я особисто не обговорював питання своєї винагороди, тим більше, що зарплати, наскільки я знаю, маленькі", - сказав він.

Водночас міністр висловив сподівання, що після проведення реформ члени майбутніх урядів матимуть гідну зарплату.

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Подібну думку висловила також міністр фінансів Наталія Яресько.

Разом із тим, відповідаючи на запитання, чи збираються вони змінювати своїх заступників і привести на посади іноземців, міністри запевнили, що новими членами їхніх команд зможуть стати професійні українські та закордонні фахівці.

"Скоріше за все, більшість людей у міністерстві потрібно замінити. У цій країні є дуже багато добре освічених людей… І з моєї точки зору немає проблем у питанні створення хорошої команди", - сказав міністр економіки Абромавічус.