Геращенко назвала прізвища росіян, яких Україна готова видати РФ в обмін на політв`язнів

Віце-спікер Ради назвала 23 прізвища - перелічені особи засуджені, зокрема, за підготовку терактів в українських містах та участь у військових діях на Донбасі.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала 23 прізвища росіян, яких Україна готова передати Російській Федерації задля звільнення незаконно утримуваних політв’язнів Кремля.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-спікер сказала під час брифінгу сьогодні.

Геращенко зазначила, що має дозвіл від “компетентних структур” для озвучення прізвищ тих, “кого ми готові передати Росії задля звільнення українців Сенцова, Кольченка, Сущеннка, Гриба, Балуха, Панова та хлопців, що утримуються на окупованій території”.

Вона назвала 23 прізвища - Віктор Агєєв, Олександр Баранов, Анатолій Бусигін, Валахідіс Олександр, В’ячеслав Висоцький, Руслан Беджиєв, Валерій Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронін, Сергій Єгоров, Валерій Іванов, Ігор Кімаковський, Ольга Поваліз, Василь Кусакін, Владислав Макаров, Євгеній Нєфьодов, Максим Одинцов, Олексій Сідіков, Деніс Сидоров, Максим Сливка, Павло Черних, Лариса Чубарова, Євгеній Шаталов.

Як зазначає УНІАН, всі прізвища відтворені з голосу, тому не виключені помилки в написанні прізвищ.

Геращенко зазначила, що перелічені особи “або засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, або за участь у військових діях на Донбасі, або по них ідуть судові процеси”.

Геращенко наголосила: “Заберіть ваших, віддайте українців”.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв'язня, які незаконно утримуються в російських в'язницях.