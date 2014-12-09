ЗМІ: Кримська влада готується відібрати в Ахметова майно "Укртелекому"

Це наштовхує на думку, що найближчим часом майно оператора "націоналізують", говориться у статті Крим.Реалії.

У понеділок, 8 грудня, кримська прокуратура розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи стосовно одного з операторів зв'язку за фактом «фінансування екстремістської діяльності».

Читайте такожУ Криму думають над націоналізацією українських церковЯк виявилося, склад злочину полягає в дотриманні вимог українського законодавства і відрахуванні військового збору із зарплат працівників. Що, у трактуванні кримського наглядового відомства, чомусь є фінансуванням окремо взятої «Національної гвардії України, до складу якої входять збройні формування організацій, визнаних в Росії екстремістськими».

За інформацією прокуратури, підприємство сплачувало військовий збір без відома самих працівників, загальна сума відрахувань склала 1 млн рублів у гривневому еквіваленті. Матеріали прокурорської перевірки передані до ФСБ.

Того ж дня в кримський офіс компанії «Укртелеком» завітали силовики, наочно продемонструвавши, до якого саме оператора виникли претензії. У компанії відбувся обшук і виїмка документів.

Інформаційна кампанія влади Криму проти «Укртелекому» може розглядатися як своєрідна артпідготовка перед переходом до більш активних дій. Схожа ситуація спостерігалася у справі «Кримхліба», коли його націоналізації передував викривальний галас в ЗМІ, серед іншого також лунали звинувачення у фінансуванні антитерористичної операції на сході України, говориться у статті.