Замом Стеця стане кореспондент "Los Angeles Times" - фотограф "кіборгів"

Про це Юрій Стець повідомив в ефірі Еспресо.TV.

"Я можу зазначити, що сьогодні я отримав добро на те, що у цьому міністерстві на посаді заступника буде працювати Сергій Лойко – кореспондент "Los Angeles Times" у Москві і ми з ним проговоримо зараз ситуацію, при якій він буде готовий скласти громадянство Росії і взяти українське. Я думаю, що саме такі спеціалісти і будуть працювати в міністерстві", - сказав він.

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