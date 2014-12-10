Замом Стеця стане кореспондент "Los Angeles Times" - фотограф "кіборгів"
00:26, 10 грудня 2014Політика
0 0
Заступником міністра інормаційної політики Юрія Стеця стане перший літописець "кіборгів", кореспондент "Los Angeles Times" Сергій Лойко
Замом Стеця стане Сергій Лойко / podrobnosti.ua
Про це Юрій Стець повідомив в ефірі Еспресо.TV.
"Я можу зазначити, що сьогодні я отримав добро на те, що у цьому міністерстві на посаді заступника буде працювати Сергій Лойко – кореспондент "Los Angeles Times" у Москві і ми з ним проговоримо зараз ситуацію, при якій він буде готовий скласти громадянство Росії і взяти українське. Я думаю, що саме такі спеціалісти і будуть працювати в міністерстві", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter