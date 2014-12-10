Сили АТО вступили в бій з диверсійною групою бойовиків, ворог поніс втрати

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Повідомляємо, що в результаті контрдиверсійних заходів виявлена діяльність і локалізована диверсійно-розвідувальна групапротивника. Бандити-диверсанти спровокували бій з воїнами сил АТО", - йдеться в повідомленні.

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"Повідомляємо, що в результаті контрдиверсійних заходів викрито діяльність та локалізовано диверсійно-розвідувальну групу противника. Бандити-диверсанти спровокували бій з воїнами сил АТО", - йдеться в повідомленні.

В результаті бою "диверсанти зазнали втрат убитими і пораненими", додає штаб.