Сили АТО вступили в бій з диверсійною групою бойовиків, ворог поніс втрати
16:13, 10 грудня 2014Політика
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Сили АТО вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, в результаті чого ворог поніс втрати.
Сили АТО розбили диверсійну групу бойовиків \ Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Повідомляємо, що в результаті контрдиверсійних заходів виявлена діяльність і локалізована диверсійно-розвідувальна групапротивника. Бандити-диверсанти спровокували бій з воїнами сил АТО", - йдеться в повідомленні.
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"Повідомляємо, що в результаті контрдиверсійних заходів викрито діяльність та локалізовано диверсійно-розвідувальну групу противника. Бандити-диверсанти спровокували бій з воїнами сил АТО", - йдеться в повідомленні.
В результаті бою "диверсанти зазнали втрат убитими і пораненими", додає штаб.
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