Європейська військова компанія навчала українських ультраправих - Bellingcat

Серед тих, хто пройшов військові навчання журналісти-розслідувачі виявили активістів українських ультраправих організацій, пов’язаних з нападами на українських ромів, представників ЛГБТ, а також правозахисників.

Провідна європейська компанія European Security Academy (ESA), яка займається проведенням навчань для сил безпеки, правоохоронних органів і військових, з 2016 року навчала український полк "Азов", інтегрований в Національну гвардію України.

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Про це йдеться у новому розслідуванні Bellingcat, передає радіо Свобода. Серед тих, хто пройшов військові навчання від ESA журналісти-розслідувачі також виявили активістів інших українських ультраправих організацій, пов’язаних з нападами на українських ромів, представників ЛГБТ, а також правозахисників. Йдеться про членів організації «Традиції та порядок», ультраправої політичної партії «Національний корпус», «Національних дружин» та некомерційної організації «Зірка».

«Хоча й не всі члени цих груп реальні неонацисти або расисти, деякі випускники курсів ESA відкрито висловлювали в соціальних мережах і на інших публічних платформах підтримку «націонал-соціалізму» за допомогою заяв, жестів і татуювань (наприклад, свастик та інших нацистських символів)», – зазначається у розслідуванні.

У 2016 році ESA також провели навчання для Відділу охорони об’єктів стратегічного значення при департаменті державної служби охорони при МВС України. Bellingcat пов’язує учасників цих курсів із «Азовом» та іншими ультраправими організаціями.

Національна гвардія на запит Bellingcat заявила, що поліція охорони не використовувала гроші із державного бюджету на оплату послуг ESA.

Директор ESA, яка має штаб-квартиру у Вроцлаві, Бартош Бриль заявив Bellingcat, що їхня компанія проводить детальні перевірки кандидатів і відмовилась би навчати прихильників ультраправих ідеологій або ж осіб, пов’язаних з ультранаціоналістичними організаціями. Проте розслідувачі наголошують: кілька випускників ESA мають добре задокументовані громадські зв’язки з ультранаціоналістичними організаціями, багато з них – нинішні члени організацій.

ESA – один із найбільших тренувальних центрів за межами США, зауважує автор, посилаючись на оцінки «Бі-бі-сі». Discovery Channel назвав його «провідною світовою академією безпеки». За даними сайту компанії, вона має представників в різних країнах ЄС, Близького Сходу, в Україні, Росії та Бразилії.

На український ринок компанія вийшла у 2015 році. З тих пір, виходячи із сторінок ESA у соціальних мережах, автор доходить висновку, що компанія проводила навчання для деяких елітних українських військових та поліцейських підрозділів.

«Політичним покровителем Азова» автор називає Арсена Авакова – міністра внутрішніх справ України з 2014 року. Саме при Авакові «Азов» включили в склад Національної гвардії – крок, який призвів до різкого зростання кількості бійців та появи таких відгалуджень, як політична партія «Національний корпус» і вуличного руху «Національні дружини», – зауважує автор розслідування.

У квітневій заяві МВС спростовувало звинувачення деяких американських конгресменів на адресу «Азова», який ті назвали «неонацистським батальйоном».

«Цей професійний підрозділ є одним з найбільш мотивованих та боєздатних, з першого дня збройної агресії Росії протистоїть їй на фронті, захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, функціонує у чіткій відповідності до законів, бойових та дисциплінарних статутів військових формувань України і має героїчну переможну історію, зокрема звільнення від проросійських окупантів міста Маріуполя», – зазначили у відомстві.

Bellingcat – дослідницька організація, заснована британським журналістом Еліотом Гіґґінсом. Вона використовує аналіз інформації з відкритих джерел та соціальних мереж для вивчення найрізноманітніших питань.