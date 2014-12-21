Центр звільнення полонених: Обмін заручниками можна провести протягом доби

Про це ефірі "Подробностей" сказав керівник Центру по обміну заручниками Володимир Рубан, передає Еспресо.TV.

"Це реально провести за добу. Є організації, які можуть це провести – обміняти і до 25 числа (грудня, - Ред.) 200 або 400 людей відпустити на свободу", - зазначив Володимир Рубан.

Водночас він зауважив, що сьогодні політики експлуатують полонених у в своїх цілях та додав, що Мінські угоди дозволяють Україні в будь-який момент обміняти всіх на всіх.

Нагадаємо, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк 20 грудня повідомив, що терористи не проти обміну за схемою "150 на 225".

Читайте такожУ Міноборони почав роботу відомчий колл-центр з питань військовополонених

У той же час російське агентство РИА Новости з посиланням на представника бойовиків на переговорах Владислава Дейнего пише, що терористи готові провести обмін у форматі "всіх на всіх".

"Розглядаються питання звільнення осіб, які утримуються на тій і іншій стороні, досягнуті певні домовленості в цьому напрямку", - сказав Дейнего.