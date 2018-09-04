Під Радою влаштували пікет із фаєрами (фото, відео)

Біля стін парламенту закликали активніше розслідувати справу Гандзюк.

Під Радою активісти влаштували пікет, вимагаючи розслідувати напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Богдан Кутєпов. "Двіж під парламентом. Хто замовив Катю Гандзюк?" - написав він й показав відео з-під стін парламенту.

Активісти у руках тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?", згодом вони підпалили фаєри. Згодом учасники акції почали розходитися.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий хлюпнув сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували.

Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. 26 серпня активісти повідомили, що стан Гандзюк погіршився.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документу опублікував у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко. У справі про напад на Гандзюк фігурує 5 підозрюваних.