Стан активістки Гандзюк погіршився

Для Гандзюк просили передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

У активістки та радника міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою, погіршився стан здоров'я.

Про це в суботу, 25 серпня, повідомляється в Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?". Цю інформацію підтвердила адвокат активістки Євгенія Закревська, передає Громадське.

Зазначається, що специфіка хімічних опіків такої площі та глибини ураження, які отримала Гандзюк, змушує лікарів винахідливо, а часом і експериментально, підходити до лікування.

"Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому придбати їх можна тільки за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ справі нападу на херсонську чиновницю Гандзюк затримано шістьох осіб - В.князєв

На даний момент стало відомо, що ліки були знайдені.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Херсоні невідомий хлюпнув сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано. Зараз Гандзюк знаходиться на лікуванні у Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час брифінгу в Києві заявив, що слідство притягує до кримінальної відповідальності шістьох підозрюваних в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк.

Суд відправив під варту 23-річного ветерана АТО, який облив Гандзюк кислотою.