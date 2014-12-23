"Свободівці" мають намір внести в Раду постанову про відхилення бюджету-2015
Міжфракційне депутатське об'єднання “Свобода” зареєструє у Верховній Раді проект постанови щодо відхилення проекту бюджету на 2015 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу народний депутат України Юрій Левченко. (До міжфракційного депутатського об’єднання «Свобода» входять 7 народних депутатів).
За його словами, уряд порушив всі норми, які передбачені законодавством України щодо бюджетного процесу.
Левченко наголосив, що народним депутатам неможливо “за 2 години вивчити такий складний документ”.
Він нагадав, що в парламенті зареєстровано проект постанови щодо особливого порядку розгляду проекту бюджету на 2015 рік. За його словами, “ця постанова пропонує повністю, по суті, ліквідувати регламент ВР, ліквідувати бюджетний кодекс і приймати бюджет за основу і в цілому скоротивши терміни до півдня, тобто повністю знищити бюджетний процес”.
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“Ми категорично проти такої позиції уряду і ми зараз будемо реєструвати постанову ВР про відхилення бюджету на 2015 рік і будемо вимагати, що згідно з нормами регламенту ВР, згідно з нормами парламентаризму, згідно з нормами Бюджетного кодексу неможливо пропихувати за один день найважливіший документ країни”, - наголосив Левченко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабмін презентує у Верховній Раді проект держбюджету-2015. Його ухвалення очікується 25 грудня.