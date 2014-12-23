"Свободівці" мають намір внести в Раду постанову про відхилення бюджету-2015

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу народний депутат України Юрій Левченко. (До міжфракційного депутатського об’єднання «Свобода» входять 7 народних депутатів).

За його словами, уряд порушив всі норми, які передбачені законодавством України щодо бюджетного процесу.

Левченко наголосив, що народним депутатам неможливо “за 2 години вивчити такий складний документ”.

Він нагадав, що в парламенті зареєстровано проект постанови щодо особливого порядку розгляду проекту бюджету на 2015 рік. За його словами, “ця постанова пропонує повністю, по суті, ліквідувати регламент ВР, ліквідувати бюджетний кодекс і приймати бюджет за основу і в цілому скоротивши терміни до півдня, тобто повністю знищити бюджетний процес”.

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“Ми категорично проти такої позиції уряду і ми зараз будемо реєструвати постанову ВР про відхилення бюджету на 2015 рік і будемо вимагати, що згідно з нормами регламенту ВР, згідно з нормами парламентаризму, згідно з нормами Бюджетного кодексу неможливо пропихувати за один день найважливіший документ країни”, - наголосив Левченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабмін презентує у Верховній Раді проект держбюджету-2015. Його ухвалення очікується 25 грудня.