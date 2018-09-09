Луценко анонсував подання на нардепа за розкрадання коштів оборонпрому

За словами Юрія Луценка, фігурант причетний до привласнення 278 об'єктів нерухомості.

Народного депутата, причетного до корупційних схем та розкрадання коштів оборонпрому, мають притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це на брифінгу в Дніпрі заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "5 канал".

Луценко наголосив, що найближчим часом скерує до Верховної Ради подання на зняття з нардепа недоторканності. Однак, про кого саме йдеться не уточнив.

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За його словами, фігурант причетний до привласнення 278 об'єктів нерухомості. У цьому списку – будинки культури, РАЦС, інститут трубної промисловості, навіть аеродром Кам'янка. Ці об'єкти вже повернули державі, і тепер депутат має понести за це кримінальну відповідальність.

"Військовий завод, ракетний завод, директор якого – справа його вже знаходиться в суді, а на відкритті сесії Верховної ради я внесу подання на відповідного народного депутата України, який причетний до цього, я б сказав безпрецедентного аморального вчинку, знищення фактично частини оборонної промисловості нашої країни", – сказав Юрій Луценко.