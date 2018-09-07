Активісти принесли для Луценка під будівлю Генпрокуратури відро без дна (фоторепортаж)

Під ГПУ відбулась акція на підтримку журналістів-розслідувачів Седлецької та Бердинських.

Активісти принесли під будівлю Генеральної прокуратури України для керівника ГПУ Юрія Луценка діряве відро без дна.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію на підтримку журналістів-розслідувачів Наталії Седлецької та Христини Бердинських, щодо яких прокуратура отримала дозвіл суду на доступ до їхніх мобільних телефонів, влаштували громадські організації «Опірорг» та «Автомайдан».

За словами учасників акції, відро символізує, що прокуратура у своїх намірах дізнатися джерела інформації журналістів-розслідувачів пробила дно.

Також активісти принесли саморобний плакат з написом: «Юра! Слідкуй за Ірою, а не за Натою чи Христею».

Після завершення акції діряве відро лишили в подарунок генпрокурору на східцях.

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Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до телефонних контактів головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит у Генпрокуратуру у справі проти керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, відповідно до якої журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

5 вересня журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських написала на своїй сторінці у Facebook: «Щойно дізналася, що на мене теж є ухвала суду, яка дозволяє ГПУ перевірити мій телефон за 1,5 року». За її словами, рішення суду щодо інформації з її телефона - аналогічне тому, яке є щодо Седлецької.