Біля Ради помітили транспорт, якому "позаздрив би сам Бонд" (фото)

У коментарях пишуть, що транспорт належить Сергію Пояркову, помічника-консультанта нардепа Дмитра Яроша.

Біля будівлі Верховної Ради України помітили "авто, якому позаздрив би сам Бонд". У мережі почали запитувати, чий він.

Транспорт у внутрішньому дворі помітила журналістка Ганна Стешенко, вона опублікувала фото на своїй сторінці у Facebook.

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"У внутрішньому дворику Ради, де паркуються виключно ті, хто має перепустку, сьогодні було помічено ось таке диво... На запитання: "кому з депутатів належить такий автомобіль, якому позаздрив би сам Бонд", - ледь не отримала по шапці від охоронця", - розповіла журналістка.

Як повідомляв УНІАН, на акції протесту під Верховною Радою пролунали вибухи під час зіткнення активістів "Національного корпусу" і поліції.