На акції протесту під Радою прогриміли вибухи (відео)
13:05, 20 вересня 2018Інциденти
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Найімовірніше, мова йде про шумові вибухові пакети. Вибухи пролунали після того, як протестуючі прорвали спеціальне огородження.
Між протестувальниками та поліцією сталися сутички / УНІАН
На акції протесту під Верховною Радою пролунали вибухи під час зіткнення активістів "Національного корпусу" і поліції.
Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".
Найімовірніше, мова йде про шумові вибухові пакети. Вибухи пролунали після того, як протестуючі прорвали спеціальне огородження.
Акція протесту під ВР
Відео: Олег Богачук
Як повідомляв УНІАН,біля Ради відбулися сутички між правоохоронцями та активістами. Активісти почали кидати петарди постраждав як мінімум один поліцейський.
Правоохоронці не пускали активістів. Це обурило інших учасників, які стояли поруч, і в результаті почалася бійка, під час якої мітингувальники кидали петарди.
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