Консультації тривають, Рада може почати роботу о 19:30

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк.

Він зазначив, що “іде боротьба між раціональним та емоційним”.

“Ми знайшли дуже добру формулу, що особливо драконівські речі, які стосуються скорочень, будуть розповсюджуватися на 2015 рік як особливо важкий. З можливістю переглянути їх у 2016 році”, - сказав Березюк.

Він зазначив, що наразі “ми відстояли те, що зберігаються всі доплати і для вчителів, для дошкілля, для спортивних шкіл”.

Читайте такожВперше в історії України Кабмін пропонує наповнювати бюджет за рахунок олігархів – Сюмар“Кабінет міністрів зрозумів, що парламент є частиною цього процесу. Я думаю, ми скоро прийдемо, як скоро - не знаю, але прийдемо і будемо голосувати”, - відзначив лідер фракції.

Водночас він зазначив, що не може чітко відповісти щодо голосування сьогодні за проект бюджету, наразі йдеться лише про закони, пов'язані з ним.

Голова фракції партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко на брифінгу спрогнозував, що Рада може відновити роботу о 19:30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути проект бюджету на 2015 рік, а також ряд законопроектів, покликаних забезпечити виконання цього бюджету.

Однак, розгляд проекту бюджету досі не розпочався: у ВР об 11.00 було оголошено перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій «Самопоміч» та Радикальної партії. Потім перерву було продовжено до 16.00, а пізніше – до 18.00.