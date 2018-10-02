Вашингтон не буде обмінювати Сенцова на засуджених у США росіян – BBC

У Держдепі США нагадали, що висунуті Росією звинувачення проти Сенцова не обґрунтовані та є помстою за його позицію щодо окупації Криму.

Американська сторона не має наміру міняти засуджених у США росіян Бута, Ярошенка та Бутіну на незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє «Русская служба BBC», посилаючись на коментар співрозмовника журналістів у Держдепі США.

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"Будь-яка безглузда спроба Росії використовувати незаконне затримання громадянина України в якості бази для переговорів була б ще одним знаком того, що Росія з недостатньою повагою ставиться до прав людини, суверенітету України та верховенства закону", - заявив журналістам представник Держдепартаменту.

У заяві вказується, що Сенцов був заарештований в окупованому Росією Криму. Йому насильно дали російське громадянство, після чого російський суд засудив його до 20 років в'язниці.

"Висунуті проти Сенцова звинувачення у підготовці теракту не обґрунтовані і є цинічною помстою за його позицію щодо російської окупації Криму", - підкреслили в Держдепі.

Нагадаємо, 30 вересня російська «Новая газета» написала, що головною умовою для повернення незаконно засудженого в РФ Сенцова в Україну є видача Росії засуджених у США Бута та Ярошенка, а також Бутіної, які знаходиться там під арештом.

Про це виданню нібито повідомило джерело, наближене до переговорів про обмін полоненими між Україною та РФ.

Бутіна була заарештована в США 18 липня 2018 року за підозрою в роботі як іноземний агент без необхідної реєстрації, змові з метою роботи на іноземну державу і спроби «розвивати зв'язки з особами в США та проникати в організації, які мають вплив на американську політику». Адвокат Бутіної ці звинувачення відкинув.

Ярошенко був затриманий у Ліберії та екстрадований в США у 2010 році, де йому пред'явили звинувачення в контрабанді наркотиків і засудили до 20 років в'язниці.

Бут за запитом Вашингтона був затриманий у 2008 році в Таїланді. У 2012 році його засудили в США до 25 років в'язниці за торгівлю зброєю та підтримку терористичних груп.

В березні 2016 року російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кремль був готовий обміняти народного депутата Надію Савченко, яку утримували тоді в РФ, на Бута і Ярошенка, проте Білий дім відмовився від такої угоди.