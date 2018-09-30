Росія готова обміняти Сенцова на Бутіну і ще двох засуджених у США росіян - ЗМІ (відео)

Москва хоче обговорювати цей варіант без України.

Росія може звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, якщо США видадуть Москві трьох російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Америці.

Про це повідомляє російське видання "Новая газета" з посиланням на джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Росією і Україною.

За словами співрозмовника видання, Росія домагається видачі Марії Бутіної Віктора Бута і Костянтина Ярошенка. Останній відбуває у США 20-річний термін за контрабанду наркотиків, Бут був засуджений на 25 років в'язниці за торгівлю зброєю і підтримку тероризму. Марія Бутіна була заарештована у США в липні цього року, її підозрюють у незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці.

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"Москва готова обговорювати таку "гуманітарну акцію" безпосередньо з Вашингтоном, при цьому Україна не є стороною переговорів", - розповіло джерело "Нової газети".

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова сказала, що не в курсі таких ініціатив. Видання нагадує, що під час телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств США та Росії Майка Помпео і Сергія Лаврова, яка відбулася у серпні цього року, Помпео підняв питання про звільнення Сенцова, а Лавров у свою чергу заговорив про "незаконне утримання" у в'язницях США трьох перерахованих вище росіян.

3 вересня з проханням про помилування Бута і Ярошенка виступила на адресу президента США Дональда Трампа російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що нічого не знає про подібні плани щодо обміну.

"Якщо є реальна готовність [влади Росії] до обміну, то і ми готові обговорювати конкретні дії. Нам тільки потрібно розуміти, наскільки серйозні ці розмови", - сказав він.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Сенцов відмовився просити Путіна про помилування. За даними його адвоката, у нього дуже низький пульс, анемія та проблеми із серцем, але від голодування відмовлятися він не збирається.

Раніше було оприлюднено фотографію політв'язня Сенцова з лікарні у Лабитнангі. Російська сторона почала "планове обстеження" режисера, а також заявила про початок "корекції лікування".