Аваков підтвердив участь у вивезенні Януковича з України ГРУшника-"отруювача" Скрипалів

Колишній журналіст «Центру управління розслідуваннями» Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, заявив, що підполковник ГРУ Анатолій Чепіга очолював операцію з вивезення екс-президента України Віктора Януковича до РФ.

В Україні впізнали одного з учасників отруєння в Солсбері, офіцера ГРУ РФ, причетного до вивезення у 2014 році екс-президента України Віктора Януковича до Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом, повідомляє Департамент комунікації МВС.

Аваков зазначив, що в Україні впізнали одного з учасників атаки в Солсбері, офіцера ГРУ РФ, який був причетний до вивезення екс-президента-втікача Януковича з України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

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Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова, й оприлюднила відповідні відео.

Міністр з питань безпеки Великої Британії Бен Воллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Згодом журналісти Bellingcat і the Insider визначили, що "Руслан Боширов" - не справжнє ім'я, насправді на відео був підполковник ГРУ Анатолій Чепіга. Журналісти також дізналися, що Чепіга отримав звання "Герой Росії" за участь у Чеченській війні та якійсь "миротворчій місії" в 2014 році, під якою, ймовірно, мається на увазі вторгнення на Донбас. Також повідомлялося, що «Олександр Петров» - теж підставна особа, проте його справжнє ім'я поки дізнатися не вдалося.

1 жовтня в інтерв’ю «Громадському» колишній журналіст «Центру управління розслідуваннями» Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat стосовно підозрюваних в отруєнні Скрипалів, заявив, що Чепіга очолював операцію з вивезення Януковича до Росії.