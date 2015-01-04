Росія сьогодні вранці відправить з Підмосков'я черговий "гумконвой" для Донбасу

Автоколона МНС Росії з "гуманітарною допомогою" для Донецької і Луганської областей України вирушить сьогодні вранці з Підмосков'я у Ростовську область.

Про це ТАСС повідомили в Управлінні організації інформування населення МНС.

"Колона вийде сьогодні з Ногінського рятувального центру МНС, у її складі понад 60 автомобілів з гуманітарними вантажами", - сказав співрозмовник. "Це тільки частина машин, які в Ростовській області сформують 11-ту колону з гуманітарною допомогою для Донбасу", - повідомили в МНС.

Читайте такожРосія своїми "гумконвоями" порушує міжнародне право - Московський Червоний Хрест У Ростовську область також відправляються автомобілі, навантажені "гуманітарними вантажами", з інших російських регіонів.

Планується, що колона прибуде на Донбас 8 січня.